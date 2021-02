Argentijnse wereldkampioen Leopoldo Luque (71) bezwijkt aan corona

Mourinho looft collega Guardiola: ‘Hij belde toen mijn vader stierf, dat vergeet ik niet’

13 februari José Mourinho gaat met zijn Tottenham Hotspur vanavond om 18.30 uur op bezoek bij het Manchester City van Pep Guardiola. Voorafgaand aan de topper in de Premier League had Mourinho lovende woorden over zijn Spaanse collega.