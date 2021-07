Argentinië treft Colombia in halve finale Copa América na 3-0 zege op Ecuador

Pas in de hectische slotfase liep Argentinië uit naar de 3-0, met eerst een treffer van Lautaro Martiunez, die in de 84ste minuut, opnieuw op aangeven van Messi, raak schoot. Messi mocht zelf aantekenen voor de 3-0, drie minuten in de blessuretijd scoorde hij uit een vrije trap. Een rode kaart was er in die slotfase voor Piero Hincapie van Ecuador.