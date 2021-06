Argentinië verslaat Uruguay op Copa América

Van Marwijk mag met Emiraten na fraaie eindsprint blijven dromen van WK

15 juni Dankzij een fraaie eindsprint onder leiding van de teruggekeerde bondscoach Bert van Marwijk heeft de nationale voetbalploeg van de Verenigde Arabische Emiraten zich alsnog als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde in het Aziatische kwalificatietoernooi voor het WK. In Dubai werd concurrent Vietnam met 3-2 verslagen. Daardoor klom VAE naar de eerste plaats in de eindstand van groep G.