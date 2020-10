Argentinië wint nipt van Bolivia, Uruguay onderuit in Ecuador en hattrick Neymar in Peru

Brazilië won in het Estadio Nacional in Lima met 2-4 van Peru. Neymar scoorde drie keer, waarvan twee vanaf elf meter. De 28-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain kwam door zijn hattrick in Lima op 64 goals in 103 interlands voor Brazilië. Hij passeerde daarmee Ronaldo, die 62 keer scoorde in 98 interlands. Neymar heeft nu alleen nog Pelé voor zich. De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) scoorde 77 keer in 92 interlands voor ‘De Goddelijke Kanaries’.



Richarlison, die ook goed op dreef is bij zijn club Everton, maakte de andere goal namens de Seleção van bondscoach Tite. André Carrillo (1-0) en oud-Feyenoorder Renato Tapia (2-1), nu spelend in Spanje voor Celta de Vigo, hadden Peru nog wel twee keer op voorsprong gezet. In de slotfase kwam Peru nog met negen man te staan na directe rode kaarten voor Carlos Caceda en Carlos Zambrano.