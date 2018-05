Armenteros imiteert wereldgoal van Bergkamp

Aston Vil­la-Ful­ham, de wedstrijd van 183 miljoen euro

26 mei Het is De Graafschap - Almere City, maar dan in een van de beroemdste stadions ter wereld en met een zelden vertoonde inzet: het hoogste geldbedrag ooit. Fulham en Aston Villa spelen op Wembley om een Premier League-ticket ter waarde van ongeveer 183 miljoen euro. Fatal Attraction of Financial Attraction?