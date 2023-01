Arnaut Danjuma beleeft droomdebuut bij Tottenham Hotspur

Een potentiële bananenschil werd Preston North End, een club uit het tweede Engelse niveauu (Championship), nooit voor Tottenham Hotspur. Na de goal van Son Heung-min, kort na de rust, kon de thuisploeg op Deepdale nooit meer een vuist maken. Na de 0-2 van weer Son zorgde Danjuma, die in de 71ste was ingevallen voor Ryan Sessegnon, voor de beslissing. Hij was met een min of meer mislukt schot de held in de slotfase. Danjuma kreeg vlak voor tijd de bal toegespeeld door Dejan Kulusevski en schoot laag in de linkerhoek raak.