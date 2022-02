Arnaut Danjuma volgt met hattrick Rafael van der Vaart op en bezorgt Villarreal ruime zege

Wayne Rooney openhartig over drankpro­bleem tijdens loopbaan: ‘Ik vreesde voor mijn dood’

Wayne Rooney is topscorer aller tijden van Engeland en Manchester United, maar kampte tijdens zijn carrière met een groot drankprobleem en veel mentale problemen. ,,Als ik twee of drie dagen vrij was, sloot ik mezelf op en begon ik eindeloos te drinken. Maar ik heb mezelf nooit als alcoholist gezien", zegt de huidige coach van Derby County.

