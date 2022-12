Arnautovic, Mancini, Totti en Baresi bij uitvaart Sinisa Mihajlovic in Rome

Mihajlovic was sinds 1995 getrouwd met Arianna. Ze kregen twee dochters en drie zoons. Voormalig ploeggenoten als Roberto Mancini, Attilio Lombardo en Dejan Stankovic droegen na de dienst onder applaus zijn kist uit de basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Mihajlovic en de huidige Italiaanse bondscoach Mancini speelden samen bij Sampdoria en Lazio. Namens Serie A-club Bologna, waar Mihajlovic de laatste jaren trainer was, hielpen de aanvoerders Mark Arnautovic en Lorenzo De Silvestri bij het dragen van de kist.



Na zijn spelersloopbaan werd Mihajlovic de assistent van Mancini bij Inter, om vervolgens zelf hoofdtrainer te worden bij onder meer Fiorentina, AC Milan en Bologna. Bij die laatste club werd hij in september ontslagen. Ook de spelers van Bologna brachten de voormalige vrijetrappenspecialist een laatste groet. In de basiliek waren ook onder meer grote namen uit het Italiaanse voetbal als Francesco Totti, Franco Baresi, Daniele De Rossi, Angela Di Livio en Stefano Fiore aanwezig. Totti was zondagavond nog bij de WK-finale in Qatar, maar vloog daarna snel terug naar Rome.