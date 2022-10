Arne Slot kan leven met remise Feyenoord: 'Midtjylland was beter dan wij’

Hij probeerde te verklaren waarom Feyenoord het zo lastig had in Herning. ,,Zij zetten heel goed en hoog druk. Wij hielden de bal niet goed genoeg bij ons. Ik ook. Dan kom je er gewoon niet doorheen", stelde Kökçü, die na een uur spelen naar de kant ging vanwege pijntjes. ,,En als je dan met de rug tegen de muur staat, dan de tegengoal ieder moment vallen. Al stel je je er wel op in om die overwinning over te streep te trekken.”

Zorgen om Idrissi

Ook coach Arne Slot blikte terug op de avond in Herning. ,,Als we eerlijk zijn, denk ik dat wij de meest gelukkige met het gelijkspel. We zijn de hele wedstrijd de minder geweest en dat we met 0-2 voor stonden bij rust was het een geschenk. Dat we gingen winnen was nog geen uitgemaakte zaak", zei de trainer van Feyenoord bij Veronica. ,,Als je na zo'n voorsprong alsnog gelijk speelt, is dat een teleurstelling. Maar dat is ook de enige reden.”