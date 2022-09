Aron Winter wint met Suriname eerste duel als bondscoach

Terwijl het Nederlands elftal in Polen (met drie Surinaamse Nederlanders in de basisopstelling) aantrad voor de Nations League speelde het nationale elftal van Suriname de eerste van twee oefenwedstrijden in Nederland.

In Almere tegen Nicaragua werd een 1-0 voorsprong vlak voor tijd weggegeven, maar was een kopbal van invaller Jeredy Hilterman goed voor de winst (2-1) waardoor de nieuwe interim-trainer Aron Winter zijn periode als bondscoach met een winstpartij kon beginnen.

‘Natio’, zoals de bijnaam luidt van de ploeg, is onder interim-bondscoach Aron Winter samengekomen in de omgeving Amsterdam om zich voor te bereiden op wedstrijden in maart voor de CONCACAF Nations League (de Nations League van de Midden-Amerikaanse voetbalbond.

Quote Winter is na Dean Gorré en Stanley Menzo de derde bondscoach in korte tijd En in het sfeervolle stadion van Almere City waar een brassband de toeschouwers naar hun plaatsen begeleidde, hadden ze het vrijwel nooit zo druk als op deze donderdagavond in september. Suriname (143ste op de wereldranglijst) was vrijwel de hele wedstrijd sterker dan de tegenstander die vier plaatsen hoger staat op de wereldranglijst van de FIFA. Via ex-Feyenoorder Mitchell te Vrede die nu in Abu Dhabi speelt, kwam de ploeg na krap een halfuur dan ook op voorsprong

Suriname trad in Almere aan met verschillende (voormalige) eredivisiekrachten zoals Ridgeciano Haps, Florian Jozefzoon en aanvoerder Shaquille Pinas. Warner Hahn stond op doel. Jammer genoeg waren Tjaronn Chery, vorige week nog scorend in de Champions League tegen Paris Saint-Germain voor Maccabi Haifa en Bundesliga-sensatie Sheraldo Becker er dan weer niet bij in Almere.

Aron Winter (55) is met de Surinaamse nationale ploeg in Nederland om twee oefenwedstrijden te spelen. De opvolger van Stanley Menzo is interim-bondscoach van ‘Natio’, met daarin veel Nederlandse Surinamers. ,,Ik ben vereerd dat ik bondscoach mag zijn.’’

De oefenwedstrijden moeten eenheid brengen bij Natio waar sinds enkele jaren een professionalisering is doorgevoerd waardoor Nederlandse Surinamers tegenwoordig ook voor de nationale ploeg uit kunnen komen. Maar de oefenwedstrijden (maandag speelt het nog tegen PEC Zwolle) moeten bondscoach Aron Winter ook overtuigen om langer verbonden te blijven aan de bond. Winter is na Dean Gorré en Stanley Menzo de derde bondscoach in korte tijd. De 84-voudig international voor het Nederlands elftal en de bond beslissen na de oefenduels of hij ook in maart op de bank zit tijdens de Nations Leaguewedstrijd tegen Mexico.

Het enthousiast opgezweepte publiek zag voormalig ADO Den Haag-speler Shaquille Pinas een halfuur voor tijd nog de binnenkant van de paal raken in het door scheidsrechter Serdar Gözübüyük geleidde duel. In de slotfase werd Almere-spits Jeredy Hilterman het goudhaantje voor het dolblije publiek dat de zege in het vriendschappelijke duel haast vierde als een overwinning in een officieel WK-duel.

Volledig scherm Aron Winter. © Toon Dompeling