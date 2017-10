Arsenal blijft winnen op eigen veld

Dat is een evenaring van het record in het stadion waar Arsenal sinds 2006 voetbalt. Van december 2014 tot april 2015 won Arsenal ook negen thuiswedstrijden op rij in de competitie.



De Spanjaard Nacho Monreal opende in de 16e minuut de score. Alex Iwobi uit Nigeria maakte in de tweede helft het tweede doelpunt.



Arsenal klom door de winst naar de vijfde plaats, met evenveel punten als nummer vier Chelsea. De achterstand van de twee clubs uit Londen op de twee koplopers, Manchester United en Manchester City, is zes punten.



Oranje-international Davy Pröpper deed de hele wedstrijd mee bij Brighton. Doelman Tim Krul bleef op de bank.