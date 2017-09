Arsenal boekt recordomzet, winst van 50,8 miljoen

Arsenal eindigde vorig seizoen op de 5de plaats. Voor het eerst sinds twintig jaar was er dus geen plek in de top-4 en geen deelname aan de Champions League. Voorzitter Sir Chips Keswick: ,,Het winnen van de FA Cup was een compensatie voor de slechte klassering in de competitie. Deze zomer hebben we de ploeg flink versterkt en zijn daarom optimistisch over komend seizoen.’’