Arsenal deelt Fulham gigantische dreun uit in degradatiestrijd

Zlatan Ibrahimo­vic riskeert jarenlange schorsing en megaboete

15 april Zlatan Ibrahimovic heeft zich mogelijk flink in de nesten gewerkt. De Zweedse sterspeler zou volgens de Zweedse krant Sportbladet mede-eigenaar zijn van het op Malta gevestigde gokkantoor Bethard. Dat is in strijd met de regels van de FIFA en de UEFA en kan hem daarom duur komen te staan.