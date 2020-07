Arsenal-fans ontevreden over bestuur, Aston Villa grijpt Premier League-reddingsboei

City wil Oranje-international Engeland ziet in Aké topverdedi­ger in de dop: ‘Ik kan niet hoog genoeg over hem opgeven’

21 juli Nathan Aké (25), op de radar van Manchester City, doet in Nederland weinig voetbalharten sneller kloppen. In Engeland geldt de verdediger al jaren als een vedette in de dop.