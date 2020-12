Arsenal is geblesseerde Aubameyang voorlopig kwijt

,,We willen hem zo snel mogelijk terug, maar hij heeft een verrekking. Het kan een week of twee weken duren eer hij weer beschikbaar is, dat is afwachten", zei de geplaagde trainer van de Londense club, die is afgezakt naar een beschamende vijftiende plek op de ranglijst. Uit de laatste zeven competitieduels haalde Arsenal slechts 2 punten.



Het is de slechtste start van Arsenal sinds het seizoen 1974/75 en de Spaanse trainer moet door de tegenvallende resultaten vrezen voor zijn positie. ,,Het lijdt geen twijfel, de resultaten zijn niet goed genoeg en onacceptabel voor deze club", aldus Arteta.