Arsenal jubelt na kloppen City: ‘Dit gebeurt niet iedere dag’

Arsenal-coach Mikel Arteta roemde de geweldige chemie van zijn spelers na de verrassende 2-0-zege op Manchester City in de halve finale van de FA Cup. Het was voor de Londense club de eerste overwinning op Manchester City na zeven nederlagen op rij.

,,De spelers hebben een geweldige chemie. Ze geloven echt in wat we proberen te bereiken en dat kun je voelen. Ze verdienen deze overwinning”, zei Arteta. “Om de besten te kunnen verslaan moet je je kansen pakken en als je dan moet verdedigen moet je dat met iedereen doen. Ik ben daarom trots op de spelers.”

De Spaanse coach zag zijn ploeg eerder in de week met 2-1 winnen van landskampioen Liverpool en nu ook van City. ,,We hebben een ongelooflijke week gehad waarin we de beste twee teams van Europa hebben verslagen. Dat gebeurt niet iedere dag.”

Mijlenver voor

Verdediger David Luiz was ook dolblij. Hij werd verguisd na de 3-0-nederlaag tegen City in het eerste duel na de coronapauze. De Braziliaan ging toen twee keer in de fout en leidde daarmee twee doelpunten van Manchester in. Nu nam hij sportieve revanche. ,,Dit is een geweldig resultaat tegen een van de beste ploegen van de wereld”, zei Luiz tegen BT Sport. ,,We wisten dat we zo moesten spelen en hebben de kansen om te scoren gegrepen. Het andere team ligt mijlenver op ons voor, maar we waren nederig en hebben hen pijn gedaan waar het kon.”

Luiz roemde zijn coach maar ook de hele ploeg. “We worden beter. De motivatie was heel goed en ik ben blij voor het team, want dat verdient het. We hebben nu een finale te spelen en we gaan die proberen te winnen voor de club, want deze club verdient het om een beker te winnen.”

De verdediger kwam desgevraagd nog even terug op de voor hem dramatische avond in juni toen hij met rood van het veld moest. ,,Dat hoort bij voetbal. Ik heb geleerd dat voetbal over overleven gaat. Ik heb iedere dag na mijn fouten hard gewerkt en nog harder gewerkt voor het team.”

