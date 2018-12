Arsenal klopt Spurs in zinderende North London Derby

VideoArsenal heeft een zinderende editie van de burenruzie met Tottenham Hotspur met 4-2 gewonnen. Met de felbegeerde winst in de 196ste North London Derby nemen The Gunners de vierde plek in de Premier League over van Tottenham Hotspur.

Het gat tussen Tottenham Hotspur (vierde) en Arsenal (vijfde) bedroeg vooraf aan de North London Derby slechts drie punten. Arsenal had al sinds 18 augustus (3-2 nederlaag tegen Chelsea) niet meer verloren, waarmee The Gunners al liefst achttien wedstrijden ongeslagen zijn. Tottenham Hotspur won van de laatste acht wedstrijden in de Premier League zeven keer. Alleen Manchester City was te sterk voor The Spurs.

De Londense rivalen maakten er een zinderende wedstrijd van in het Emirates Stadium. Na tien minuten werd de ban al gebroken nadat er kortsluiting ontstond in het hoofd van Jan Vertonghen. De Belg tikte de bal met de handen weg, waarna Pierre-Emerick Aubameyang vanaf de stip 1-0 noteerde.



De eerste helft was er eentje met twee gezichten. In vier minuten tijd wist Tottenham Hotspur de 1-0 achterstand namelijk om te buigen in een 1-2 voorsprong. Eric Dier kopte de 1-1 tegen de touwen, waarna Harry Kane van elf meter mocht aanleggen na een overtreding van Rob Holding op Heung-Min Son.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Pierre Emerick Aubameyang viert zijn goal. © AFP

Knappe comeback van Arsenal

Met een 1-2 stand verschenen de ploegen uit de kleedkamer voor de tweede helft. Reden voor paniek was er niet voor Arsenal. Coach Unai Emery kan namelijk een beroep doen op de spits in vorm: Aubameyang. Na zijn goal in de eerste helft maakte de spits uit Gabon na 56 minuten de 2-2. Door die treffer was hij steeds trefzeker met zijn laatste tien schoten op doel.



Terwijl Arsenal en Tottenham Hotspur er ook na rust een geweldige derby van maakten, werd er slechts één ploeg met punten beloond. Dankzij goals van Alexandre Lacazette en Lucas Torreira blijft Arsenal voor de negentiende wedstrijd op rij ongeslagen. The Gunners winnen met 4-2 en wippen op de ranglijst van de Premier League op doelsaldo over de stadsgenoot heen. Beide ploegen staan nu op dertig punten, acht punten achter koploper Manchester City.



Vertonghen zal de nederlaag graag zo snel mogelijk willen vergeten. Na zijn fout bij de 1-0 moest hij vijf minuten voor tijd ook nog het veld vroegtijdig verlaten met een tweede gele kaart na een tackle op Lacazette.

🔙🔛🔝 UNBELIEVABLE TURNAROUND! North London stays RED 🔴 and we continue our unbeaten run! 💪🏽🔥 #WhatAGame #sm20 @arsenal 21.8k Likes, 328 Comments - Shkodran Mustafi (@shkodranmustafi) on Instagram: "🔙🔛🔝 UNBELIEVABLE TURNAROUND! North London stays RED 🔴 and we continue our unbeaten run! 💪🏽🔥..."

Me right now.. #COYG 81.9k Likes, 2,462 Comments - Héctor Bellerín (@hectorbellerin) on Instagram: "Me right now.. #COYG"

Volledig scherm Eric Dier viert zijn gelijkmaker. © Getty Images Volledig scherm Lucas Torreira beslist de wedstrijd met de 4-2. © Getty Images