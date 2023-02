Arsenal ontsnapt na curieuze goal in extremis aan nieuw puntenverlies

Met videoArsenal heeft vanmiddag in extremis nieuw puntenverlies weten te voorkomen. Door goals van nieuwkomer Jorginho en Martinelli diep in blessuretijd won de koploper in de Premier League met 4-2 in Birmingham van Aston Villa. Daardoor is de voorsprong op Manchester City weer 3 punten.