Arsenal overtuigt in derby met Chelsea en kan eindelijk weer eens juichen

Na de pauze greep Frank Lampard in. Timo Werner wist alweer voor de tiende wedstrijd op rij (alle competities) niet te scoren en werd naar de kant gehaald, maar ook met de ingevallen Callum Hudson-Odoi en Jorginho konden The Blues zich niet terug in de wedstrijd knokken. Sterker nog, Chelsea-doelman Édouard Mendy werd na tien minuten opnieuw geklopt. Bukayo Saka vond met een merkwaardige maar schitterende trap de verre hoek voor 3-0. Een slotoffensief van Chelsea kwam te laat. Tammy Abraham deed met de borst nog wat aan de score en toen ging de bal vijf minuten later ook nog op de stip. De matige trap van Jorginho eindigde in de handen van Bernd Leno en dus bleef het bij 3-1.



Zo won Arsenal weer eens, na uit de voorbije tien competitiewedstrijden slechts vijf punten te hebben gehaald. Het stijgt een plekje over Leeds United dat morgen nog speelt, terwijl Chelsea met de derde nederlaag in vier duels Aston Villa langszij ziet komen en nu zesde staat. En dan moeten de meeste ploegen om Chelsea heen nog in actie komen.