AS Monaco wint door late goal Ben Yedder, woord nu aan Lyon en Lille in spannende titelrace

AS Monaco heeft een punt minder dan koploper Paris-Saint-Germain, dat zaterdag met 1-3 won bij FC Metz dankzij treffers van Kylian Mbappé (twee goals) en invaller Mauro Icardi (Panenka-penalty). Lille heeft een punt minder dan Monaco, maar speelt vanavond (21.00 uur) nog de uitwedstrijd bij nummer vier Olympique Lyon. De bovenste twee clubs plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, de nummer drie gaat de voorrondes in. De nummer vier zal genoegen moeten nemen met een ticket voor de Europa League. PSG jaagt in Frankrijk op de achtste landstitel in negen jaar. De hegemonie werd sinds de investeringen vanuit Qatar alleen even onderbroken door AS Monaco in het seizoen 2016/2017.



Frans international Wissam Ben Yedder, al in de eerste helft in de ploeg gekomen voor Stevan Jovetic, maakte ruim tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De spits kreeg de bal toegespeeld van Youssouf Fofana en schoot die over doelman Paul Bernardoni in het doel.