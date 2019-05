AS Roma laat punten liggen in Genua en vergroot CL-droom Atalanta

De twee treffers vielen in de slotfase. Het doelpunt van de bezoekers kwam op naam van Stephan El Shaarawy, die in de 82e minuut tot scoren kwam (0-1). Cristian Romero maakte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd gelijk. Daarna stopte doelman Antonio Mirante de strafschop van Sanabria. Justin Kluivert viel in de 71e minuut in bij de Romeinen. Ploeggenoot Rick Karsdorp mocht in de 89e minuut nog even meedoen.