AS Roma ook onderuit tegen Udinese

Samenvatting Kersvers kampioen Liverpool hard onderuit bij oude kampioen ManCity

2 juli Liverpool is, een week na het behalen van het kampioenschap in de Premier League, hard onderuit gegaan op bezoek bij Manchester City, de huidige runner-up én de kampioen van vorig seizoen. Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum als basisspelers verloor Liverpool in Manchester met duidelijke cijfers: 4-0.