AS Roma verliest na blunder ook reglementair van Spezia

Portugees Sousa volgt Brzeczek op als bondscoach Polen

21 januari De Portugees Paulo Sousa is de nieuwe bondscoach van de nationale voetbalploeg van Polen. Dat heeft oud-voetballer Zbigniew Boniek, de baas van de Poolse voetbalbond, donderdag bekendgemaakt. Sousa (50) is de opvolger van Jerzy Brzeczek die eerder in de week onverwacht werd ontslagen.