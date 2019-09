AS Roma wervelt in eerste helft voorbij Sassuolo, hoofdrol voor Kluivert

Kluivert begon vanavond weer in de basis bij AS Roma, dat tot zondagavond slechts twee punten uit twee competitiewedstrijden had, na gelijke spelen tegen Lazio en Genoa. De volledige basis voor de eerste overwinning van deze jaargang werd voor rust gelegd, in een bijzonder aantrekkelijke eerste helft.

Het voetbalfeest begon al na twee minuten, toen AS Roma een penalty kreeg na een overtreding van Federico Peluso, maar na inmenging van de VAR werd die beslissing teruggedraaid. In de twaalfde minuut werd het dan toch 1-0 door Bryan Cristante, die een hoekschop binnenkopte.

Het ging maar door in Stadio Olimpico, want vijf minuten na die openingsgoal werd een treffer van Sassuolo afgekeurd. In het vervolg liep AS Roma vervolgens hard weg bij de tegenstander, door doelpunten van Edin Dzeko en debutant Henrikh Mkhitaryan (deze zomer overgekomen van Arsenal) stond het na 21 minuten al 3-0.

Het slotakkoord voor wat betreft de eerste helft was voor Kluivert, die onlangs zijn rentree maakte bij de selectie van het Nederlands elftal, als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Steven Bergwijn. De ex-Ajacied werd diep gestuurd, ontsnapte daarbij aan buitenspel en schoof koeltjes zijn tweede goal in de Serie A binnen.

Wie dacht dat AS Roma na de pauze zou uitlopen naar een monsterscore, kwam bedrogen uit. Sterker nog: de thuisploeg liet de bezoekers nog bijna terugkomen. Domenico Berardi maakte kort na rust de 4-1, nadat Kluivert werd gewisseld was de spits van Sassuolo ook goed voor de 4-2. Verder kwam Sassuolo echter niet, waardoor Kluivert en co voor het eerst dit seizoen drie punten mogen bijschrijven.