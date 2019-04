AS Roma wint lastig uitduel, Karsdorp valt uit met spierblessure

Het enige doelpunt van de avond werd een kwartier voor tijd gemaakt door Daniele De Rossi, die de bal na een corner op de doellijn het laatste zetje gaf. Kort voor dat doelpunt werd Justin Kluivert, die net als Karsdorp een basisplek had, naar de kant gehaald.



AS Roma had de laatste uitwedstrijden in de Serie A verloren; met 2-1 van SPAL en met 3-0 van Lazio. De ploeg van Claudio Ranieri staat nu zesde en kan zich tijdens de slotfase van de competitie weinig misstappen meer permitteren in de strijd om een ticket voor de Champions League.