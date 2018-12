Asensio mist finale WK voor clubs door dijbeenblessure

Halve wereld keek naar WK voetbal, 1.12 miljard mensen zagen de finale

10:59 Het WK voetbal in Rusland is bijna niemand ontgaan. Volgens een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de wereldvoetbalbond FIFA zagen 3.572 miljard mensen iets van het wereldkampioenschap. Oftewel de helft van de wereldbevolking.