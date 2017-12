Asensio moet Real van nieuw elan voorzien

De ploeg van trainer Zinédine Zidane staat in de Spaanse competitie op de vierde plek, acht punten achter koploper FC Barcelona. De titelhouder in de Champions League ontvangt woensdag Borussia Dortmund, de zwalkende Duitse ploeg van Peter Bosz.



Real Madrid is met tien punten uit vijf groepswedstrijden al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League, Dortmund kan met twee punten hooguit nog verder in de Europa League. De Duitsers strijden met Apoel Nicosia, dat ook twee punten heeft en afsluit tegen Tottenham Hotspur, om de derde plaats in de groep.