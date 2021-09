Assist Karsdorp helpt Mourinho en AS Roma niet: eerste nederlaag in Serie A

Samenvatting Kluivert ziet vanaf de bank Stengs en Rosario gelijkspe­len tegen Boadu

18:53 De wedstrijd tussen OGC Nice en AS Monaco in de Ligue 1 heeft geen winnaar opgeleverd: 2-2. Bij Nice speelden Calvin Stengs en Pablo Rosario bijna de hele wedstrijd mee, terwijl Justin Kluivert op de bank bleef. Myron Boadu viel in de 82ste minuut in bij Monaco.