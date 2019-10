Atalanta geeft zege uit handen bij Lazio

Premier League Dolend Spurs ontsnapt met punt tegen hekkenslui­ter Watford, Chelsea wint nipt

18:05 De crisis bij Tottenham Hotspur is nog lang niet bezworen. De formatie van Mauricio Pochettino ploetert al weken en vanmiddag zakte Spurs nog wat verder weg in het moeras. In eigen huis hield de ploeg één schamel punt over tegen hekkensluiter Watford door een late treffer van Dele Alli: 1-1. Ajax-opponent Chelsea won wel.