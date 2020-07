Atalanta loopt in Milaan averij op in strijd om tweede plaats

AC Milan had AS Roma van de vijfde plek kunnen verdringen, maar slaagde daar niet in. Hakan Çalhanoğlu bracht Milan in de 14de minuut op voorsprong. De Turkse middenvelder schoot de bal uit een vrije trap vanaf links schitterend in de kruising. Ruslan Malinovskii miste even later een strafschop voor Atalanta. In de 34e minuut viel de gelijkmaker alsnog. De Colombiaan Duvan Zapata scoorde. Treffers bleven in de tweede helft uit.