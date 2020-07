Atalanta niet te houden na hervatting: virtueel bovenaan in ‘coronastand’

De ploeg uit Bergamo speelt het meest attractieve voetbal van de Serie A en scoort er op los. 83 goals werden er al gemaakt. Dat is nu al een clubrecord terwijl er dus nog acht wedstrijden te spelen zijn. De jacht op meer doelpunten gaat wekelijks verder. Oók om in de geschiedenisboeken van de Serie A te komen. De ploeg die deze eeuw de meeste goals produceerde in één seizoen is Napoli. Dries Mertens en co. maakten in het voetbaljaar 2016/2017 93 doelpunten. Dat record is dus in zicht. Dat geldt niet voor het algehele record in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal: het Torino in 1947/1948 maakte maar liefst 125 goals. Dat was toen wel in 40 wedstrijden in plaats van de huidige 38. Gemiddeld maakte Torino toen 3,13 doelpunten per wedstrijd. Atalanta staat nu op een gemiddelde van 2,77 goals per negentig minuten.