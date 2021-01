Atalanta verder in Coppa Italia, SPAL verrast Sassuolo

Vijfde finale Palmeiras ondanks verlies wel naar finale Copa Libertado­res

13 januari Palmeiras heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores. De Braziliaanse club verloor weliswaar in eigen stadion in São Paulo de return tegen River Plate met 2-0, maar een week eerder hadden de Brazilianen in Argentinië met 3-0 gewonnen.