Atalanta verliest ook van laagvlieger, De Roon in rust gewisseld, ruim zege Dumfries met Inter

Atalanta Bergamo heeft de tweede nederlaag op rij geleden in de Serie A. De club van Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer ging op bezoek bij Lecce, als nummer 18 begonnen aan de wedstrijd, met 2-1 onderuit. Inter was met 6-1 te sterk voor Bolgona.

Lecce nam via Federico Baschirotto en Federico Di Francesco binnen het half uur een 2-0 voorsprong. Duvan Zapata deed vijf minuten voor rust iets terug voor de bezoekers, die niet eens zo lang geleden nog de koploper van de Serie A waren.

De Roon begon als enige Nederlander in de basis bij Atalanta, maar werd in de rust vervangen door Koopmeiners. De oud-AZ’er kreeg twaalf minuten voor tijd een prima kans op de gelijkmaker, maar schoot vanuit kansrijke positie tot zijn eigen onvrede ruim naast. Ook in het vervolg van de wedstrijd vielen geen doelpunten meer.

Na de nederlaag tegen Napoli van afgelopen weekend is het voor Atalanta de tweede tik vlak voor het WK. De achterstand op de koploper uit Napels is inmiddels opgelopen tot elf punten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Inter klimt op ranglijst door ruime zege

Inter was in eigen huis met 6-1 te sterk voor Bologna, waardoor de ploeg uit Milaan opklom van de zevende naar de vierde plek in de Italiaanse competitie.

Inter, waar Denzel Dumfries het grootste deel van de wedstrijd speelde, kwam vroeg op achterstand in Stadio Giuseppe Meazza in Milaan. De Griek Charis Lykogiannis scoorde in de 22e minuut voor de bezoekers na een pass van Riccardo Orsolini. Vier minuten later was het alweer gelijk, toen Edin Dzeko de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met een gerichte volley achter de Poolse doelman Lukasz Skorupski werkte.

Volledig scherm Denzel Dumfries (m) heeft het aan de stok met Marko Arnautovic. © AP

De thuisploeg nam de voorsprong toen Federico Dimarco in de 36e minuut scoorde uit een vrije trap, gegeven na een overtreding vlak buiten het zestienmetergebied. Kort voor rust, in de 42e minuut, werd het 3-1 toen de Argentijn Lautaro Martínez een hoekschop van Hakan Calhanoglu in de korte hoek met het hoofd binnen kopte.

Robin Gosens

Na de pauze liep Inter uit naar de ruime zege via treffers van Dimarco, Calhanoglu (strafschop) en de Duitser Robin Gosens. Bij Bologna speelde Jerdy Schouten de hele wedstrijd, Joshua Zirkzee viel in de 61e minuut in voor Marko Arnautovic. Denso Kasius, de andere Nederlander bij het team, bleef op de bank. De ploeg heeft 16 punten en zakte van de twaalfde naar de dertiende plek.

Op de ranglijst passeert Inter Atalanta, dat zakt van de vierde naar de vijfde plek. Inter en Atalanta hebben weliswaar beide 27 punten, maar de club uit Milaan heeft een beter doelsaldo.

Uitslagen Serie A

Lecce - Atalanta 2-1

Sassuolo - Roma 1-1