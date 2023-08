Atlético brengt slecht nieuws: Memphis Depay lijkt cruciale EK-kwalificatieduels Oranje te kunnen vergeten

Cyriel Dessers wil PSV nu als speler van Rangers pijn doen: ‘Worden speciale duels voor me’

Cyriel Dessers hoopt dinsdag in de thuiswedstrijd van Rangers FC tegen PSV in de play-offs van de Champions League opnieuw een hoofdrol te spelen. De Belgische aanvaller bezorgde in mei vorig jaar Feyenoord met twee doelpunten in de slotfase een punt tegen PSV (2-2), dat daardoor de landstitel definitief kon vergeten.