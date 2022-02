Atlético en ManUnited vechten om ticket voor kwartfinales Champions League

Justin Kluivert bezorgt Nice drie punten met winnende goal tegen Angers

Justin Kluivert heeft OGC Nice met een doelpunt aan een overwinning in de Ligue 1 geholpen. In de thuiswedstrijd tegen Angers maakte de 22-jarige aanvaller uit Amsterdam in de negentiende minuut de enige treffer (1-0). Zo komt Nice dichter bij Olympique Marseille, dat met een punt meer op de tweede plaats staat.

20 februari