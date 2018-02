Atlético is na 44 seconden al klaar met Malaga dankzij goal Griezmann

Richairo Zivkovic is met Oostende Anderlecht de baas

20:46 Anderlecht blijft dit kalenderjaar matig presteren. Na drie gelijke spelen verloor de ploeg uit Brussel nu bij KV Oostende: 2-0. Het was een pikant duel want Marc Coucke, de nieuwe eigenaar van Anderlecht, was tot voor kort voorzitter en groot fan van Oostende. Hij ontbrak wegens vakantie bij het duel dat een pijnlijk verloop kende voor zijn nieuwe club.