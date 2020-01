Atlético klopt Barça en voorkomt Clásico in Spaanse Super Cup

Onmiddellijk na de hervatting kwam Atlético op voorsprong. Koke, nota bene net een minuut in het veld, maakte de openingstreffer. Een kwartier later leidde Barcelona alweer. Lionel Messi nam de 1-1 voor zijn rekening, waarna Antoine Griezmann de Catalanen op voorsprong zette.



In de slotfase kwam Atlético op gelijke hoogte. Álvaro Morata benutte een strafschop. Enkele minuten voor tijd besliste Ángel Correa het duel in Madrileens voordeel. Frenkie de Jong speelde tot twee minuten voor tijd mee met Barcelona.



Real Madrid had zich al geplaatst voor de finale, door de zege (3-1) op Valencia. De eindstrijd is zondag, eveneens in Saudi-Arabië.