Atlético Madrid boekt benauwde zege bij Eibar

Brighton pakt puntje bij Wolverhamp­ton, maar verliest Pröpper

17:52 Davy Pröpper is vandaag geblesseerd uitgevallen in de uitwedstrijd van zijn club Brighton & Hove Albion tegen Wolverhampton Wanderers. De international van Oranje werd door trainer Chris Hughton in de tiende minuut naar de kant gehaald. Het duel in Wolverhampton eindigde uiteindelijk in 0-0.