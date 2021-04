Atlético Madrid legt druk bij achtervolgers Real en Barça na ruime zege op Eibar

Nummer twee Real Madrid speelt zondagavond de uitwedstrijd bij Getafe en komt met een overwinning weer op 1 punt van de leidende stadgenoot. FC Barcelona won zaterdagavond in Sevilla de Spaanse beker met een fraaie zege op Athletic (4-0). De ploeg van trainer Ronald Koeman heeft nu vijf punten minder dan Atlético, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Barcelona komt donderdagavond (22.00 uur) weer in actie in La Liga, thuis tegen Getafe. Op 8 mei, in speelronde 35, krijgt Barcelona in Camp Nou nog bezoek van Atlético Madrid



Nummer twintig Eibar (vier punten onder de streep) kwam voor Atlético Madrid op het juiste moment. De lijstaanvoerder uit Madrid pakte uit de laatste twee competitieduels slechts één punt en mede daardoor konden de achtervolgers Real Madrid en Barcelona dichterbij komen.



Eibar wist iets langer dan 40 minuten stand te houden in Madrid. In de slotfase van de eerste helft kwam de Argentijnse aanvaller Ángel Correa twee keer tot scoren. De Belgische vleugelaanvaller Yannick Carrasco en de Spaanse middenvelder Marcos Llorente (twee) voerden na de rust de score verder op. Bij Atlético ontbrak de geblesseerde clubtopscorer Luis Suárez.