Atlético Madrid moet opnieuw tegenslag verwerken

Quique Setién kan nog nauwelijks geloven dat hij grootheden Barça mag trainen

18 januari De nieuwe trainer van FC Barcelona, Quique Setién, moet zichzelf iedere ochtend even in z’n arm knijpen. ,,Als ik opsta, zeg ik steeds: mijn God, ik mag deze geweldige spelers weer training gaan geven”, aldus Setién in de aanloop naar zijn debuut, zondag tegen Granada.