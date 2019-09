Atlético Madrid pakt slechts een punt tegen Celta de Vigo

Zinedine Zidane ‘De dag dat ik me iets aantrek van wat kranten schrijven, is de dag dat ik opstap’

15:39 Real Madrid-coach Zinedine Zidane zegt niet wakker te liggen van de hevige kritiek die hij heeft gekregen nadat zijn ploeg in de Champions League met 3-0 onderuit was gegaan bij Paris Saint-Germain. Ook de speculaties dat José Mourinho al klaar staat om hem op te volgen laten de Fransman koud. “Ik ben niet geïnteresseerd in wat er buiten de club gezegd wordt.”