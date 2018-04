Atlético Madrid verliest en ziet Real naderen

Bekerduel tussen 'Fener' en Besiktas gestaakt

22:25 De bekerwedstrijd tussen Fenerbahçe en Besiktas is na een klein uur spelen stilgelegd. Daarna werd het duel definitief gestaakt. Aanleiding is dat fans van de thuisclub de reservespelers van Besiktas in de dug-out zouden hebben bekogeld. Besiktas-trainer vanuit het publiek door een voorwerp geraakt op zijn hoofd en moest medische behandeling ondergaan.