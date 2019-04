Atlético met Costa en Morata in Camp Nou

Video Liverpool weer aan kop na late zege bij Southamp­ton

5 april Liverpool is opnieuw met de schrik vrijgekomen. Na de late zege in de topper tegen Tottenham Hotspur afgelopen zondag, werd vrijdagavond pas in de slotfase afgerekend met Southampton: 1-3. Door de overwinning neemt Liverpool het stokje weer over van Manchester City bovenaan in de Premier League.