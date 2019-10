Atlético morst punten na doelpuntloos gelijkspel bij Valladolid

Valladolid staat door het gelijkspel twaalfde met tien punten uit acht duels.



In de 36e minuut miste Sandro Ramírez namens de thuisclub een strafschop. In het bij vlagen grimmige duel deelde de arbitrage in totaal tien gele kaarten uit, waarvan zes aan spelers van Valladolid. Atlético kwam uiteindelijk nog goed weg met een punt.



FC Barcelona, naast Real Madrid en Atlético nog een kampioenkandidaat, kan later op de zondag op zestien punten komen als de ploeg van Frenkie de Jong thuis wint van Sevilla, dat eveneens op zestien punten kan komen. De aftrap in Camp Nou is om 21.00 uur.