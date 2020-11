Atlético zet tegen Valencia sterke reeks verder door eigen goal voormalig PSV’er Lato

WK 2010 AD-fotograaf Pim Ras trots op ‘dierbare’ Maradona-fo­to: ‘De oude held tilt de nieuwe op’

26 november AD-fotograaf Pim Ras had drie keer de mogelijkheid om de gisteren overleden Diego Maradona vast te leggen. Die keer op het WK van 2010 in Zuid-Afrika met Lionel Messi in de armen is hem het dierbaarst. ,,Natuurlijk had ik de Hand van God graag willen fotograferen. En dan wel scherp.”