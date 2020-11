Aubameyang deelt sneertje uit aan Kroos na ophef over juichactie

Dit is de indeling van de zes groepen van het EK

12 november De definitieve indeling van de zes poules van het EK van komende zomer is bekend. Noord- Macedonië, Schotland, Hongarije en Slowakije pakten vanavond de laatste vier tickets. Noord- Macedonië komt bij Nederland in de groep. Oranje speelt op 21 juni 2021 in de Johan Cruijff Arena de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië.