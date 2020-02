Aubameyang: ‘Ik heb echt geen idee hoe dat ik die kans kon missen’

Tussendoor had Youssef El Arabi de Grieken al op gelijke hoogte gezet waardoor zij door gingen. De international van Gabon kon tijdens de wedstrijd zijn tranen amper bedwingen en stond na de wedstrijd verslagen de pers te woord. ,,Ik heb werkelijk geen idee”, zei Aubameyang op de vraag hoe dat hij deze kans kon missen. ,,Het kan gebeuren maar ik heb echt geen idee hoe dat ik die kans mistte. Ik was moe en had last van kramp, maar dat mag geen excuus zijn.”

,,Deze uitschakeling doet veel pijn”, zei Arsenal-trainer Mikel Arteta na afloop. ,,We hadden de wedstrijd onder controle. Maar als je in twee wedstrijden vier tegengoals krijgt uit standaard-situaties dan wordt het erg moeilijk.”



Het was voor Arsenal de eerste verliespartij in 2020 en pas de tweede onder de leiding van de Spanjaard. Hij nam eind december het roer over bij de ploeg waar hij ook jaren actief was als speler. Arsenal staat in de Premier League negende na 27 speelrondes.