Aubameyang krijgt boete van 10.000 dollar voor aantasten imago Afrikaanse voetbal

De Gabonees en zijn ploeggenoten moesten voorafgaand aan de kwalificatiewedstrijd bij aankomst in Gambia op de luchthaven blijven, in verband met onenigheid tussen officials over de geldende coronavoorschriften. De ploeg moest zelfs op het vliegveld overnachten.

,,Goed werk, Confederation of African Football. Alsof we terug zijn in de jaren 90", had Aubameyang geschreven. Later kwam hij met meer uitleg. ,,Dit zal ons niet demotiveren, maar mensen moeten dit weten en de CAF moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is 2020 en we willen Afrika laten groeien. Maar zo lukt dat niet,” zo schreef de spits bij meerdere berichten op Instagram.