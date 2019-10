Australië is Verbeek op het lijf geschreven: ‘Werken met doeners in plaats van denkers’

Door Nik Kok



Adelaide won de finale op overtuigende wijze van Melbourne City met 4-0. ,,Een tegenstander die we goed kennen, want we speelden ook al recent in competitieverband tegen ze”, aldus Verbeek (56) telefonisch vanuit de zuidkust van Australië waar het al bijna nacht is. ,,We kwamen snel met 1-0 voor. Toen moesten zij komen. We maakten onze goals via drie of vier passes. Dat bracht de trainer van de tegenstander erop om te zeggen dat we een counterploeg zijn. Nou, daar ben ik het niet mee eens.”



In het land waar Australian football, rugby en ook cricket groter zijn dan voetbal bracht de bekerwinst geen volksfeest op gang. ,,We hebben wel een klein feestje gevierd”, zegt Verbeek. ,,Maar niet in de stad. Wat dat betreft is het niet zoals in Nederland. Gewoon met de mensen van het stadion dat met zestienduizend mensen toch best vol zat. De weg naar de finale was ook een lang. Gewoon begonnen met 32 teams en dan loten maar. Het is mooi dat we zo’n toernooi hebben gewonnen. Vorig seizoen won Adelaide het toernooi ook al.”