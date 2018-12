Australië moet het op Azië Cup toch zonder Mooy stellen

Video Sevilla raakt met invaller Promes achterop bij Barça en Atlético

23 december Sevilla is achterop geraakt bij FC Barcelona en Atlético Madrid. Terwijl de concurrenten in de titelstrijd in Spanje zaterdag al hadden gewonnen, verspeelde Sevilla een dag later twee punten bij Legánes: 1-1. De ploeg uit Andalusië kwam daarmee nog goed weg, want de gelijkmaker viel pas in blessuretijd.